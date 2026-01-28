EE. UU. amenaza con un ataque e Irán ve la guerra como escenario más probable que la negociación
La tensión entre Washington y Teherán escala tras el despliegue de la Armada estadounidense en Medio Oriente. Donald Trump advierte una intervención con “rapidez y violencia”, mientras Irán afirma que el conflicto bélico es hoy más probable que una salida diplomática.
La crisis entre Estados Unidos e Irán se agravó esta semana luego de que el presidente Donald Trump confirmara el envío de un importante contingente naval a la región, en respuesta a la situación interna iraní y al fracaso de los intentos de negociación.
“El tiempo se acaba”, advierte Trump
A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que la flota estadounidense, liderada por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, está lista para cumplir su misión “con rapidez y violencia”. El mandatario afirmó que el despliegue es incluso mayor al utilizado en recientes operaciones militares y advirtió que “el tiempo se acaba” para que Irán acepte un acuerdo.
Trump reiteró que Teherán debe renunciar al desarrollo de armas nucleares y lanzó una advertencia directa: si no hay un pacto, la próxima ofensiva “será mucho peor”, en referencia a ataques previos en la región.
Desde Truth Social, Trump aseguró que la flota, liderada por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, está lista para actuar con “rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que descarte armas nucleares. En respuesta, el viceministro iraní Kazem Ghariabadi afirmó que su país considera la guerra como un escenario más probable y advirtió que cualquier punto desde donde se lance un ataque será un “blanco legítimo”.
Ante la escalada, Turquía pidió a Estados Unidos evitar una ofensiva militar, mientras China y Francia anunciaron coordinaciones diplomáticas para contener el conflicto y preservar la estabilidad regional.