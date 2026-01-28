Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Mundo

EE. UU. amenaza con un ataque e Irán ve la guerra como escenario más probable que la negociación

Mundo
EE. UU. amenaza con un ataque e Irán ve la guerra como escenario más probable que la negociación
aramosz@latina.pe
aramosz@latina.pe
Compartir

La tensión entre Washington y Teherán escala tras el despliegue de la Armada estadounidense en Medio Oriente. Donald Trump advierte una intervención con “rapidez y violencia”, mientras Irán afirma que el conflicto bélico es hoy más probable que una salida diplomática.

La crisis entre Estados Unidos e Irán se agravó esta semana luego de que el presidente Donald Trump confirmara el envío de un importante contingente naval a la región, en respuesta a la situación interna iraní y al fracaso de los intentos de negociación.

“El tiempo se acaba”, advierte Trump

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que la flota estadounidense, liderada por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, está lista para cumplir su misión “con rapidez y violencia”. El mandatario afirmó que el despliegue es incluso mayor al utilizado en recientes operaciones militares y advirtió que “el tiempo se acaba” para que Irán acepte un acuerdo.

Trump reiteró que Teherán debe renunciar al desarrollo de armas nucleares y lanzó una advertencia directa: si no hay un pacto, la próxima ofensiva “será mucho peor”, en referencia a ataques previos en la región.

Desde Irán, el viceministro de Exteriores, Kazem Ghariabadi, respondió que su país considera “más probable la guerra que la negociación” y advirtió que cualquier punto desde donde se origine un ataque será considerado un “blanco legítimo”, mientras la comunidad internacional pide contención ante una posible escalada militar.

Advertencias cruzadas y reacción internacional

Desde Truth Social, Trump aseguró que la flota, liderada por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, está lista para actuar con “rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que descarte armas nucleares. En respuesta, el viceministro iraní Kazem Ghariabadi afirmó que su país considera la guerra como un escenario más probable y advirtió que cualquier punto desde donde se lance un ataque será un “blanco legítimo”.

Ante la escalada, Turquía pidió a Estados Unidos evitar una ofensiva militar, mientras China y Francia anunciaron coordinaciones diplomáticas para contener el conflicto y preservar la estabilidad regional.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo