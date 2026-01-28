EE. UU. amenaza con un ataque e Irán ve la guerra como escenario más probable que la negociación

La tensión entre Washington y Teherán escala tras el despliegue de la Armada estadounidense en Medio Oriente. Donald Trump advierte una intervención con “rapidez y violencia”, mientras Irán afirma que el conflicto bélico es hoy más probable que una salida diplomática.

La crisis entre Estados Unidos e Irán se agravó esta semana luego de que el presidente Donald Trump confirmara el envío de un importante contingente naval a la región, en respuesta a la situación interna iraní y al fracaso de los intentos de negociación.

“El tiempo se acaba”, advierte Trump

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que la flota estadounidense, liderada por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, está lista para cumplir su misión “con rapidez y violencia”. El mandatario afirmó que el despliegue es incluso mayor al utilizado en recientes operaciones militares y advirtió que “el tiempo se acaba” para que Irán acepte un acuerdo.

Trump reiteró que Teherán debe renunciar al desarrollo de armas nucleares y lanzó una advertencia directa: si no hay un pacto, la próxima ofensiva “será mucho peor”, en referencia a ataques previos en la región.

Desde Irán, el viceministro de Exteriores, Kazem Ghariabadi, respondió que su país considera “más probable la guerra que la negociación” y advirtió que cualquier punto desde donde se origine un ataque será considerado un “blanco legítimo”, mientras la comunidad internacional pide contención ante una posible escalada militar. Advertencias cruzadas y reacción internacional

Ante la escalada, Turquía pidió a Estados Unidos evitar una ofensiva militar, mientras China y Francia anunciaron coordinaciones diplomáticas para contener el conflicto y preservar la estabilidad regional.

