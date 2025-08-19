EE. UU. despliega buques de guerra frente a Venezuela y acusa a Maduro de liderar un cartel de narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos anunció que está dispuesto a “usar todo su poder” para frenar el tráfico de drogas, tras el despliegue de tres buques de guerra con 4.000 soldados en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente Donald Trump “está preparado para detener el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia”. Añadió que la administración considera a Nicolás Maduro como “líder fugitivo de un cartel acusado de enviar drogas a Estados Unidos”.

El despliegue incluye submarinos nucleares, destructores con misiles y aviones de reconocimiento P8 Poseidon, además de otras unidades navales. Según CNN, el objetivo es combatir a los cárteles y reforzar la presencia militar estadounidense en rutas estratégicas del tráfico ilegal.

Washington sostiene que las fuerzas armadas están listas para actuar y bloquear la “entrada masiva de drogas”. Una carta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, amplió las funciones del Ejército para incluir la lucha contra la inmigración masiva, el contrabando y el narcotráfico.

La operación generó reacciones en la región. Cuba denunció que el despliegue forma parte de “una agenda corrupta” y pidió respetar al Caribe como “zona de paz”. Por su parte, Caracas movilizó a millones de milicianos y acusó a Estados Unidos de poner en riesgo la estabilidad regional.

La tensión aumenta tras nuevas acusaciones de la DEA, que vincula a Maduro con el envío de 30 toneladas de cocaína y bienes incautados por más de 700 millones de dólares. Además, Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

El escenario actual marca un punto crítico en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, con impacto en la cooperación regional y la seguridad del Caribe.

VIDEO RECOMENDADO