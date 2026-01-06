EE.UU. no descarta usar al ejército para adquirir Groenlandia y genera tensión con Europa

El gobierno de Estados Unidos reconoció que el presidente Donald Trump está considerando distintas opciones para adquirir Groenlandia, incluida la posibilidad de utilizar a las fuerzas armadas, según confirmó la Casa Blanca. La declaración ha generado preocupación internacional y una inmediata respuesta de varios países europeos.

En un comunicado, la Casa Blanca señaló que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Washington. La posición se conoce luego de que Trump reiterara durante el fin de semana que Estados Unidos “necesita” el territorio, actualmente una región semiautónoma de Dinamarca, país miembro de la OTAN.

Europa respalda a Dinamarca y rechaza cualquier amenaza

Horas después del pronunciamiento estadounidense, seis aliados europeos expresaron su respaldo a Dinamarca y subrayaron que el futuro de Groenlandia solo puede ser decidido por su población y por el gobierno danés. “Groenlandia pertenece a su pueblo, y solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre los asuntos que conciernen a sus relaciones”, afirmaron en un comunicado conjunto.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que cualquier ataque de Estados Unidos contra Groenlandia supondría el fin de la OTAN, al tratarse de una agresión contra un país aliado. Desde la Casa Blanca, en tanto, se insistió en que el mandatario y su equipo “están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior” y que el uso del ejército estadounidense “siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe”.

El debate sobre el futuro de Groenlandia se reactivó en medio de un escenario internacional tenso, luego de la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, donde tropas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos por drogas y armas. Este contexto ha marcado las reacciones de los aliados europeos frente a las declaraciones de Washington sobre el territorio ártico.

