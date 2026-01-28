‘El Monstruo’ pretendía autolesionarse durante traslado a Perú para fugarse

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo‘, fue entregado por las autoridades paraguayas a la Policía Nacional del Perú este miércoles 28 de enero como parte del proceso de extradición en su contra, el cual busca que sea juzgado en nuestro país por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal.

El procedimiento se inició aproximadamente a las 6:00 a.m. (hora peruana) y se realizó bajo fuertes medidas de seguridad. El líder de la peligrosa banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ portaba un chaleco antibalas, grilletes en manos y pies, además estaba con el rostro cubierto.

PLAN DE FUGA AL DESCUBIERTO:

Durante su traslado oficial hacia el Perú, uno de los detalles que llamó la atención es el momento en que Erick Moreno aborda el avión Antonov de la Policía peruana portando un casco rojo.

Según fuentes de Latina Noticias, las autoridades de nuestro país extremaron las medidas de seguridad para evitar que el delincuente más buscado de Perú ejecute su plan de fuga con ayuda de integrantes de su organización criminal.

Además de quitarle los pasadores y ponerle esposas en las extremidades superiores e inferiores, los agentes encargados de custodiar al ‘Monstruo’ le colocaron un casco para evitar que pueda autolesionarse dentro del avión y usar esta excusa para ser trasladado a un centro de salud, lugar donde sería rescatado por sus cómplices.

