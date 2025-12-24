‘El monstruo’: Revelan cuál es su plan de fuga para escapar de cárcel paraguaya

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo‘, estaría buscando fugarse de la cárcel de máxima seguridad ‘La Emboscada’ en Paraguay y así evitar su extradición al Perú donde tendrá que responder ante la justicia por múltiples delitos ligados a la extorsión y sicariato.

Investigaciones locales del país guaraní revelaron que el cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ tiene un plan que incluye autolesiones y traslado a un centro médico para escaparse de prisión.

Erick Moreno también podría quedarse en Paraguay más años de lo que se espera ya que la justicia de ese país aún tiene que resolver otros dos pedidos de extradición presentados por las autoridades peruanas.

En total son tres pedidos de extradición que pesan sobre ‘El Monstruo’ por delitos de organización criminal, extorsión y robo agravado. Cada proceso legal podría tardar entre ocho meses, en el mejor de los casos, hasta dos años si Perú no tiene una representación activa en el caso.

