El Salvador: menores podrán ser condenados a cadena perpetua por delitos graves

Este jueves 26 de marzo la Asamblea Legisaltiva de El Salvador aprobó el proyecto ley que incorpora la cadena perpetua a los menores de edad que hayan cometido delitos graves como homicidio, violación o de terrorismo.

La incorporación de esta condena al código penal del país centroamericano fue presentada por Nayib Bukele, mandatario que ha incursionado en una guerra contra las bandas criminales de su región desde hace 4 años.

Según establece la reforma, en estos casos de gravedad no se activará el “procedimiento especial juvenil” pero sí una serie de revisiones periódicas de la pena perpetua para evaluar si existe un nivel de rehabilitación y riesgo con el fin de recibir una nueva evaluación de la pena.

“La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, indica el texto de la nueva ley que fue aprobada con 58 votos a favor de los 60 congresistas de El Salvador.

Esta nueva reforma entrará en vigencia después de oho días publicado en el Diario Oficial del país.

VIDEO RECOMENDADO