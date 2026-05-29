Elecciones en Colombia: a qué hora es y quiénes son los principales candidatos

La campaña presidencial en Colombia para suceder a Gustavo Petro entra en su recta final. Las elecciones están programadas para este domingo 31 de mayo, con tres candidatos liderando la intención de voto según las encuestas más recientes.

El sistema electoral colombiano contempla dos etapas de votación. Primero, los colombianos residentes en el exterior pueden sufragar entre el lunes 25 y el domingo 31 de mayo. Segundo, la jornada principal para los votantes en territorio colombiano se realizará el domingo 31 de mayo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El censo electoral proyecta 41.287.084 ciudadanos habilitados para elegir presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

LOS PRINCIPALES CANDIDATOS

Iván Cepeda, del Pacto Histórico, representa la continuidad del gobierno Petro. El candidato de izquierda ha declarado públicamente su intención de mantener los lineamientos políticos del actual presidente.

Paloma Valencia, del Centro Democrático —partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe—, encabeza la oferta de derecha y centro-derecha. Su campaña apunta tanto al electorado uribista como al votante de centro.

Abelardo De la Espriella, abogado y empresario, se posiciona como candidato de ultraderecha. Su propuesta se centra en políticas de seguridad con mano dura, medidas conservadoras y un enfoque de crecimiento económico.

OTROS CANDIDATOS

Con menor respaldo en las encuestas figuran Sergio Fajardo, de Dignidad y Compromiso, propuesta de centroizquierda, y Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, del movimiento independiente Imparables, también de centroizquierda.

‘CUÁNDO SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS?

La Registraduría Nacional del Estado Civil estima que los primeros resultados podrán conocerse hacia las 6:30 p.m., sujeto al ritmo de entrega de actas por parte de las mesas de votación.

VIDEO RECOMENDADO