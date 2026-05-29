¡LA LOCURA ESTÁ POR COMENZAR! Hot Wheels Monster Trucks Live entra en cuenta regresiva y las entradas vuelan

La cuenta regresiva ya comenzó. Cada vez falta menos para la llegada de Hot Wheels Monster Trucks Live a Lima, un espectáculo de talla internacional que promete hacer vibrar a miles de familias peruanas con una experiencia cargada de adrenalina, motores extremos y acrobacias impresionantes. El esperado evento se realizará este 13 y 14 de junio en el Estadio San Marcos, donde grandes y chicos podrán vivir uno de los shows familiares más impactantes del mundo.

Ante la gran expectativa generada por el evento, la organización comunica que las entradas podrían agotarse en los próximos días debido a la alta demanda del público. Además, los cupos para el exclusivo Meet & Greet VIP también son limitados.

Considerado uno de los espectáculos familiares más impresionantes del planeta, Hot Wheels Monster Trucks Live reunirá en un mismo escenario a gigantescas máquinas especialmente diseñadas para desafiar la gravedad, aplastar autos y realizar maniobras imposibles que dejarán sin aliento a grandes y chicos.

Una experiencia VIP única antes del show

Los asistentes que adquirieron su entrada VIP PACKAGE ya tienen incluido el esperado Meet & Greet, una experiencia exclusiva que permitirá conocer de cerca a los pilotos oficiales y tomarse fotografías junto a las enormes máquinas protagonistas del espectáculo.

El ingreso exclusivo para esta experiencia será desde las 3:00 p.m., brindando acceso anticipado a una actividad especialmente diseñada para que las familias disfruten aún más la emoción previa al show.

Asimismo, quienes tengan otro tipo de entrada también podrán adquirir esta experiencia adicional por S/ 250 por persona. El Meet & Greet no incluye entrada al espectáculo principal.

También la zona de experiencia estará disponible para disfrutar de un amplio y variado patio de comidas con las mejores propuestas gastronómicas de la ciudad.

Un poco de historia sobre ruedas

El fenómeno de los Monster Trucks tiene una historia que se remonta a la década de 1980, cuando el legendario Bob Chandler revolucionó el entretenimiento automovilístico al transformar una Ford F-250 en el icónico “Bigfoot”, el primer monster truck de la historia. Su aparición en el Silverdome de Pontiac, Michigan, ante más de 70 mil personas, marcó el inicio de una nueva era para los espectáculos sobre ruedas.

Lo que comenzó como simples exhibiciones de destrucción de vehículos evolucionó rápidamente hacia competencias profesionales y eventos multitudinarios. En 1987, la Asociación de Hot Rod de Estados Unidos impulsó las primeras competencias cara a cara, llevando el espectáculo a otro nivel y consolidando el nacimiento de una industria que hoy realiza cerca de 300 eventos al año en diferentes partes del mundo.

Actualmente, estas enormes máquinas son verdaderas obras de ingeniería extrema. Pueden alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, realizar saltos de más de 35 metros de distancia y elevarse hasta siete metros de altura. Además, cada vehículo es construido de manera personalizada, convirtiendo cada unidad en una pieza única.

Detrás de su imponente apariencia también existe una gigantesca inversión técnica y mecánica. Cada neumático puede costar alrededor de 1,500 dólares, mientras que los sistemas de suspensión, amortiguadores y acabados especiales elevan aún más el valor de estas impresionantes máquinas que pesan entre 4,500 y 5,400 kilogramos.

Más allá de la potencia y el ruido de los motores, los espectáculos de Monster Trucks han evolucionado para convertirse en una experiencia familiar completa, donde personas de todas las edades pueden disfrutar de una jornada llena de emoción, entretenimiento y energía.

Este evento es producido por Horizont Entertainment, Vortex Entertainment y Ministerio de Sonido, empresas responsables de traer al país uno de los shows más exitosos y espectaculares del entretenimiento en vivo internacional.

🚨 ¡FALTAN SOLO 3 SEMANAS! 🚨

Las últimas entradas ya están disponibles a través de Joinnus.

📍 13 y 14 de junio | Estadio San Marcos