“Hoy no es el día de mi muerte”: los relatos de quienes sobrevivieron al choque de trenes en España

El sur de España sigue conmocionado tras uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años. Vagones volcados, cuerpos esparcidos a cientos de metros y pasajeros saliendo por las ventanas marcaron el escenario que encontraron los equipos de rescate luego del choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido la noche del domingo.

Al menos 41 personas murieron y decenas resultaron heridas, en su mayoría ciudadanos españoles que regresaban a Madrid tras el fin de semana.

El accidente involucró a un tren de la compañía Iryo, que transportaba a unas 300 personas desde Málaga a Madrid, cuyos tres últimos vagones descarrilaron e invadieron la vía contraria, impactando contra otro convoy que cubría la ruta Madrid–Huelva con 184 pasajeros a bordo. El maquinista del tren Alvia, de 27 años, falleció en el lugar, según confirmó Renfe. La Guardia Civil informó que más de 220 agentes participan en las labores de rescate e investigación.

Según relataron testigos, tras el impacto se vivieron momentos de caos absoluto, seguidos por un silencio inquietante dentro de algunos vagones donde nadie se movía.

Ana viajaba junto a su hermana embarazada y su perro en uno de los trenes accidentados. Con una herida visible en el rostro, contó que presenció cómo varias personas morían frente a ella sin que nadie pudiera ayudarlas. En medio de los restos del tren, fue evacuada por una ventana mientras veía a su hermana inconsciente al otro lado. “Empecé a gritar que estaba embarazada”, relató. La joven permanece en la unidad de cuidados intensivos y su estado es reservado.

📺TV EN DIRECTO | Ana, una víctima del accidente de tren, cuenta cómo vivió esos momentos: “Había gente que estaba muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no podías hacer nada” https://t.co/eWG81PiP3s pic.twitter.com/ewIFzXZHZi — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Santiago, pasajero del vagón 3 del tren que recibió el impacto, recordó que todo comenzó con un frenazo brusco, seguido de un estruendo. El convoy se balanceó violentamente, las luces se apagaron y durante unos segundos reinó el silencio antes de los gritos y el llanto. “Pensé: hoy no es el día de mi muerte”, contó entre lágrimas. Aunque sobrevivió, aseguró que la experiencia fue traumática y describió lo vivido como “el infierno”.

Pese al shock, varios pasajeros que resultaron ilesos comenzaron a ayudar a los heridos, en especial a adultos mayores atrapados entre los asientos y el equipaje. Según relataron, trataban de tranquilizarlos prometiendo que la ayuda llegaría pronto, aun cuando sentían que estaban solos.

Otros testimonios recogidos por medios de España describen el descarrilamiento como una sacudida violenta “similar a un terremoto”, ocurrida cuando la tripulación empezaba a repartir la cena.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del choque, España enfrenta el duelo por una tragedia que dejó no solo decenas de víctimas, sino también relatos imborrables de miedo, solidaridad y supervivencia en medio del desastre.

