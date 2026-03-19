Estados Unidos baja de 4 a 3 peligrosidad para viajar a Venezuela

Este jueves 19 de marzo, la gestión de Donald Trump anunció que rebajará el nivel de alerta para viajar a Venezuela, lo que supondrá el pase de la categoría 4 (imposibilidad de viaje) a la categoría 3 (reconsideración). La disposición pretende mostrar una mejoría en la seguridad del país chavista; sin embargo, Colombia mantiene su máximo nivel en su frontera.

El comunicado del Departamento de Estado de los EE. UU. señala que “si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios robos a mano armada y secuestros”.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos señala que existe riesgo para los visitantes al emplear taxis no regulados desde el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, además de emplear cajeros automáticos de la estación.

Por otro lado, se advierte que “viajar de noche entre ciudades o entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Caracas, es arriesgado”.

VIDEO RECOMENDADO