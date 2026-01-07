Estados Unidos interceptó buque que trasladaba petróleo de Venezuela de forma ilícita por aguas internacionales

El gobierno de Donald Trump intensificó el control de la industria petrolera venezolana y este miércoles 7 de enero interceptó un nuevo buque que trasladaba crudo de forma ilícita, según confirmó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Medios como Reuters afirmaron el Departamento de Seguridad Nacional y personal militar de Estados Unidos interceptaron el petrolero nombrado M/T Sophia luego de más de dos semanas de persecución en el Atlántico. La intervención se dio en el Caribe sin incidentes.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dio a conocer que la tripulación del petrolero había pintado una bandera rusa en su casco alegando que navegaba bajo protección rusa. Esto habría ocurrido luego de que lograran de un operativo marítimo de la Guardia Costera de Estados Unidos.

