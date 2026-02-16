Estados Unidos se prepara para semanas de operaciones militares en Irán

No llegan a un acuerdo. A pesar de las reuniones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán para entablar negociaciones tras la masacre ejecutada por el gobierno de Alí Jamenei en las protestas de diciembre 2025 – enero 2026, ambos países no llegan a consenso. La parte de la administración de Trump pide limitaciones sobre el desarrollo nuclear de la zona, pero Teherán no responde. Por ello, la armada estadounidense se encuentra preparándose para operaciones en el país asiático, según indican dos funcionarios al medio aliado Reuters.

Los militares ahora apostados en los mares cercanos al Golfo de Omán, esperan listos a una orden de Donald Trump para atacar el país gobernado por la facción chiíta, según cuentan los funcionarios. Actualmente Estados Unidos movilizó dos portaaviones cerca a las costas de Irán, junto a miles de soldados, aviones de combate, destructores con misiles guiados y otro tipo de armamento.

Por otro lado, Marco Rubio, secretario de los Estados Unidos, expresó en una conferencia de prensa del 14 de febrero que, si bien Trump prefiere llegar a un acuerdo con los funcionarios de Ali Jamenei, es un escenario “muy difícil de lograr”.

Trump también planteó el viernes 13 de febrero la posibilidad de forzar el cambio de gobierno en Irán, declarando que “parece que sería lo mejor que podría pasar”. No nombró a quién podría colocar en el poder de la ciudadanía musulmana.

