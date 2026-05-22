Gobierno de Trump ahora exige que quienes buscan la “green card” salgan de EE. UU.

El Gobierno de Donald Trump implementará un cambio drástico en la política migratoria: las personas que soliciten la “green card” deberán abandonar Estados Unidos durante el proceso. Esta medida alterará la estabilidad de cientos de miles de inmigrantes que buscan residir y trabajar de manera legal en ese país.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que los aspirantes a la residencia permanente tendrán que retornar a sus países de origen para tramitar sus visas. Según explicó el portavoz de la agencia, Zach Kahler, la normativa solo contempla exenciones bajo “circunstancias extraordinarias”.

“Cuando las solicitudes se gestionan desde el extranjero, disminuye el riesgo de que los no ciudadanos pasen a la clandestinidad y permanezcan de forma irregular si su residencia es denegada”, afirmó Kahler.

Un proceso más lento y costoso

Obtener la residencia legal en EE. UU. ya es un trámite complejo que suele demorar meses o años. Ahora, esta disposición forzará a los solicitantes a abandonar sus empleos, familias y comunidades mientras esperan una resolución. Para dimensionar el impacto, tan solo en el año fiscal 2024, aproximadamente 1.4 millones de personas obtuvieron este estatus, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Ante este escenario, se prevé que la norma enfrente impugnaciones en los tribunales de inmediato.

Restricciones a la inmigración legal

Aunque el Gobierno de Trump ha centrado su discurso en el combate a la inmigración irregular, esta decisión confirma su intención de reducir también las vías legales. Entre las medidas previas de la administración destacan:

Reducción drástica de las solicitudes de asilo.

Cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varias naciones.

Suspensión casi total de la admisión de refugiados.

Mayores restricciones en visados de trabajo y estudio.

Asimismo, tras un tiroteo ocurrido el año pasado en Washington contra dos guardias nacionales, la Casa Blanca ordenó auditar las “Green Cards” otorgadas a ciudadanos de 19 países calificados “de preocupación”. Paradójicamente, el presunto autor de ese ataque —de origen afgano— no poseía una residencia permanente, sino que había obtenido asilo político tras iniciar su trámite en 2021.

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