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Comisión de Justicia aprueba dictamen que plantea tipificar el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad

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Comisión de Justicia aprueba dictamen que plantea tipificar el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad
mcandia@latina.pe
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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó un dictamen que plantea la tipificación penal del expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. La propuesta aún debe ser ratificada por el Pleno a través de una votación.

La propuesta, presentada por el congresista Flavio Cruz, modifica el Código Penal para incorporar el artículo 288-D para criminalizar la venta de alcohol a adolescentes. Esto implica la venta directa, distribución, expendio o el suministro de bebidas alcohólicas.

El responsable “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento ochenta días multa”, de acuerdo a lo señalado en el proyecto de Flavio Cruz.

De ser aprobado por el Pleno, pasará a la Presidencia de la República ocupada por José María Balcázar, quien deberá promulgar u observar la modificación del Código Penal.

RECHAZAN SANCIONES ADMINISTRATIVAS

De acuerdo a la justificación del proyecto, la norma vigente solo contempla sanciones administrativas para quienes suministren alcohol a menores de edad. 

“La regulación actual establece principalmente sanciones de carácter administrativo, las cuales no resultan disuasivas frente a la comercialización de alcohol a menores”, explica el proyecto.

Finalmente, Flavio Cruz indica que la actual normativa favorece al infractor y crea un manto de impunidad en perjuicio de los menores de edad, el cual tiene alcances en su desarrollo integral y biopsicosocial.

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