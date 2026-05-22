Bancada de Podemos Perú cambia de nombre a “Lealtad Nacional” tras disolución

Luego de que José “Pepe” Luna anunciara una reestructuración y disolución del partido y bancada de Podemos Perú, cinco congresistas que eran parte de esta agrupación crearon una nueva fuerza política que denominaron “Lealtad Nacional”, que será liderada por Guido Bellido, experulibrista.

En el documento firmado aparecen los nombres de los congresistas Darwin Espinoza Vargas, Francis Paredes Castro, Ariana Orué Medina y Judit Laura Rojas, quienes conformarán la nueva bancada.

“Hemos tomado la firme decisión de llevar adelante nuestras iniciativas legislativas y conformar una nueva bancada en el Congreso de la República denominada ‘Lealtad Nacional’, integrada por congresistas comprometidos con el desarrollo del país, la defensa de la democracia y el trabajo responsable en favor de los peruanos”, indicó en sus redes oficiales el congresista Bellido, quien cambia de agrupación por tercera vez.

La disolución de la bancada congresal de Podemos Perú se debió a una decisión de su Comité Ejecutivo Nacional, que ordenó su desactivación como parte de una reestructuración de emergencia.

Esto respondería a que en los últimos comicios generales del 12 de abril de 2026, el partido solo obtuvo 266.768 votos a nivel nacional para el excandidato presidencial José Luna, logrando el 1.59%, muy lejos del necesario 5% para pasar la valla que también requería el pase de senadores y diputados.

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