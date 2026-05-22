Debate presidencial: JNE define orden de intervención de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó el orden de participación para el próximo debate presidencial programado para el domingo 31 de mayo. Mediante un sorteo público, se estableció que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, iniciará el encuentro, mientras que Keiko Fujimori, postulante de Fuerza Popular, estará a cargo del discurso de clausura.

La estructura del evento comenzará con una presentación individual en la que Roberto Sánchez intervendrá primero, seguido por Keiko Fujimori. Inmediatamente después, el moderador formulará la pregunta introductoria obligatoria: ¿Por qué debe ser elegido presidente (a) del país? En esta sección, el orden se invertirá, otorgando la palabra inicial a la lideresa de Fuerza Popular y el cierre al representante de Juntos por el Perú.

Distribución de los bloques temáticos

El debate se dividirá en cuatro ejes programáticos clave, alternando las intervenciones iniciales de la siguiente manera:

Seguridad ciudadana: Inicia Fujimori, continúa Sánchez. Fortalecimiento del Estado democrático y DDHH: Comienza Sánchez, sigue Fujimori. Educación y salud: Empieza Fujimori, cierra Sánchez. Economía, empleo y reducción de la pobreza: Inicia Sánchez, clausura Fujimori.

Mensaje final y transparencia

Para el cierre definitivo, el sorteo dispuso que el aspirante de Juntos por el Perú comparta sus conclusiones en primer lugar. Posteriormente, la candidata de Fuerza Popular emitirá su mensaje final, concluyendo formalmente la transmisión oficial.

La sesión del JNE se desarrolló de forma transparente bajo la supervisión de un notario público y con la asistencia de los personeros y delegados técnicos de ambas agrupaciones políticas.

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