Gripe H3N2 avanza en Europa y EEUU: ¿qué es y cuáles son los síntomas?

Alerta en todo el mundo. Una nueva variante de gripe (gripe H3N2) ha causado un aumento de contagios en Europa y Estados Unidos, con más de 19.000 casos confirmados en España y 1.700 hospitalizaciones en el Reino Unido, las autoridades sanitarias han adoptado medidas de emergencia para evitar la propagación del virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que los síntomas incluyen fiebre alta, malestar intenso, dolores musculares, tos seca y fatiga por lo que ha recomendado usar mascarillas en lugares públicos y cerrados como medida de precaución para evitar contagios.

Los hospitales y centros médicos han reportado un alarmante ingreso de pacientes con gripe H3N2, un nuevo virus que llegó seis semanas antes de la temporada de invierno. En los últimos días, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos ya han implementado protocolos de contingencia como refuerzos médicos en los hospitales, zonas de aislamiento para los sospechosos de estar contagiados y el uso de mascarillas en todos los centros de salud.

Se ha señalado que la actividad principal de esta variante comenzó entre tres y seis semanas y se recomienda evitar ir a lugares donde se vean personas con alguna actividad o enfermedad.

