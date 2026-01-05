Gustavo Petro ante amenazas de Trump: “Por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”

El mandatario colombiano Gustavo Petro se pronunció ante las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Colombia. Expresó este lunes 5 de enero que tomará “de nuevo las armas” ante las amenazas de su homólogo estadounidense.

Petro dio a conocer esta postura a través de su cuenta oficial de ‘X’. “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, señaló.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump. En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, manifestó Gustavo Petro sobre la orden de sus fuerzas armadas ante algún tipo de intervención extranjera en el país.

Este pronunciamiento responde a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien señaló que Petro “debería cuidarse el trasero” tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

TRUMP: “COLOMBIA TAMBIÉN ESTÁ MUY ENFERMA”

En medio de las tensiones entre ambos países, Donald Trump señaló que Colombia está dirigida por “un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos”.

“Colombia también está muy enferma. Está dirigida por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo”, enfatizó Donald Trump, quien desde que asumió su segundo mandato ha tenido diversos cruces de acusaciones con Gustavo Petro.

