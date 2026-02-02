Gustavo Petro llega a Estados Unidos para encontrarse con Donald Trump

Este 2 de febrero de 2026, el presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a la ciudad de Washington, Estados Unidos, para llevar a cabo una reunión gubernamental con su homólogo de la Casa Blanca, Donald Trump. Esta agenda está prevista para celebrarse el día 3 del mismo mes.

Según información del medio internacional Bloomberg, la reunión se realizará extraoficialmente a las 11.00 a. m., que tendrá como fin exponer los intereses de Colombia y el trabajo bilateral con el gobierno de los Estados Unidos en asuntos comunes de ambo países.

Ante ello, Petro convocó el día 3 febrero una marcha en simultáneo durante y después de su conversación con Donald Trump.

“Que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump. Que se llene de afectos, cultura y amor la plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas públicas del país.

VIDEO RECOMENDADO