Hallan muerta a popular influencer dentro de su auto: víctima terminó baleada

En Estados Unidos, la influencer y modelo dominicana Ariela Mejía-Polanco, conocida como Ariela “La Langosta”, fue hallada muerta dentro de su auto en Mount Vernon, condado de Westchester.

El hecho se dio en la madrugada del 17 de agosto. Según informó el Departamento de Policía del Condado de Westchester, la joven fue encontrada en un Mercedes-Benz G-Class negro con varias heridas de bala.

El vehículo estaba detenido en Cross County Parkway y presentaba el vidrio del lado del conductor destrozado por múltiples disparos. Las autoridades descartaron que se tratara de un accidente.

En tanto, la Oficina del Médico Forense también confirmó que la causa de muerte fueron los impactos de bala recibidos. Según The New York Post, horas antes del crimen, Ariela había asistido a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, donde trabajaba como mesera.

A través de sus redes sociales compartió videos disfrutando junto a colegas y amigos en un ambiente festivo. Sin embargo, tras abandonar el local, habría sido interceptada y víctima del ataque armado.

