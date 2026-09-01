Camino Inca a Machu Picchu: ingreso de turistas se reanudará este sábado 5 de setiembre

Tras una inspección técnica el último fin de semana, el Camino Inca a la Ciudadela de Machu Picchu será reabierto para turistas este sábado 5 de setiembre, según informó la Dirección de Cultura de Cusco y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp).

La verificación fue realizada por personal de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS) de Cusco, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la entidad cultural, abarcando las rutas 1, 2 y 3.

El personal de la Dirección de Cultura de Cusco y del Sernanp, junto a habitantes de Huayllabamba, permanecerán brindando mantenimiento de algunos tramos de la red, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.

Asimismo, se implementarán acciones de corto, mediano y largo plazo para atender las afectaciones ocasionadas por la activación geodinámica de algunas quebradas y reducir los riesgos que estas condiciones puedan representar para los visitantes.

¿POR QUÉ FUE SUSPENDIDA LA RUTA?

Las rutas de la Red de Caminos Inca de Machu Picchu fueron suspendidas temporalmente en agosto de 2026 debido a intensas lluvias inusuales que provocaron deslizamientos, crecida de riachuelos, inundaciones, afectaciones en pontones, erosión de suelos y colapso de servicios higiénicos en campamentos por el fenómeno meteorológico DANA. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco dispuso el cierre preventivo para proteger la integridad física de los turistas y del personal ante las condiciones climáticas adversas.

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