Juan Pablo Guanipa, excarcelado y luego puesto bajo arresto domiciliario en Venezuela

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, una figura destacada del movimiento político liderado por María Corina Machado, fue puesto bajo arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo (estado Zulia) tras haber sido detenido de nuevo apenas horas después de su liberación de prisión. Su hijo, Ramón Guanipa, confirmó que su padre permanece en casa y exige su libertad plena, junto con la de otros presos políticos.

Guanipa salió de prisión el domingo pasado, tras haber estado detenido desde mayo de 2025. La excarcelación formó parte de una serie de liberaciones que la ONG Foro Penal ha verificado como parte de un proceso impulsado desde principios de enero de 2026, en medio de presiones nacionales e internacionales.

Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 10, 2026

Sin embargo, la aparente libertad de Guanipa fue efímera. Poco después de su excarcelación, un grupo de hombres armados no identificados interceptó su vehículo y lo trasladó a otro lugar, en un episodio que su familia y aliados describieron como una “detención violenta”. Su hijo exigió entonces una prueba de vida y describió el arresto como arbitrario.

La Fiscalía venezolana argumentó que la excarcelación de Guanipa había sido revocada porque él habría incumplido las condiciones impuestas tras su liberación. En ese contexto, pidió al tribunal competente que se revoque la medida cautelar anterior y que sea llevado a un régimen de arresto domiciliario, supuestamente “para salvaguardar el proceso penal”.

Mientras tanto, la familia de Guanipa celebra haber vuelto a reunirse tras meses de separación, pero insiste en que el arresto domiciliario sigue siendo una forma de prisión y pide la libertad total de su padre y de otros opositores que aún permanecen bajo custodia.

