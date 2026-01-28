“La transición en Venezuela está asegurada”: María Corina Machado tras reunión con Marco Rubio | VIDEO

La líder opositora del régimen chavista en Venezuela, María Corina Machado, se reunió con el secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la tarde de este 28 de enero, donde dialogaron sobre el futuro de Venezuela y la transición democrática que el país deberá afrontar.

Machado, en la conferencia de prensa tras su salida del despacho de Rubio, comentó que puede asegurar a las venezolanos “que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo”, resaltando las acciones de Donald Trump y Marco Rubio tras el éxito de la captura de Nicolás Maduro.

“Un mensaje a cada uno de nuestros presos políticos, a cada uno de los evenzolanos perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio y durante meses en clandestinidad: quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad”, declaró a la prensa.

Por otro lado, también hizo un llamado a la liberación de los presos políticos que están detenidos por el régimen chavista, “como son los Policías Metropolitanos que llevan 23 años presos, Luis Enrique Molina, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar”.

También la opositora felicitó las protestas que los universitarios venezolanos realizaron en más de 20 centros de estudios superiores para pedir la liberación de más presos político. “Esto era impensable hace unos días en Venezuela. Y esto ha sido gracias al apoyo decidido que hemos tenido del gobierno de los Estados Unidos”, dijo Corina Machado.

VIDEO RECOMENDADO