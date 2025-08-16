León XIV: se cumplen los primeros 100 días del papado de Robert Francis Prevost

Hoy 16 de agosto se cumplen los primeros 100 días del papado de León XIV. Aunque todos los analistas coinciden en señalar que es muy pronto para adivinar el rumbo del pontificado, hay señales que pueden indicar cómo gobernará la iglesia y cuáles serán sus prioridades.

La vida de Robert Prevost cambió por completo tras convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Fue el 08 de mayo que entró a formar parte de la historia como León XIV, cuando la fumata blanca anunció que el cónclave había terminado el cardenal protodiácono Dominique Mamberti anunció su nombre en el balcón de la basílica de San Pablo.

En estos más de 3 meses, Robert Prevost se ha popularizado como sinónimo de tregua, y serán sus acciones que delineen los contornos de su estilo. Su papado refleja tanto continuidad con Francisco como un cambio de tono evidente.

RUMBO DEL PONTIFICADO DE LEÓN XIV

En el caso de León XIV casi todos los análisis compartidos en estos días repiten la misma idea: “es pronto para concluir casi nada”, ya que el gran rasgo del pontífice es la serenidad y la prudencia al actuar.

Cabe señalar que, cuatro días después de su elección, el pontífice dedicó muchas horas a escuchar a cardenales, obispos, sacerdotes, movimientos e instituciones y laicos. Prevost tiene experiencia de gobierno, fue prefecto, obispo y prior de los agustinos durante muchos años; y es consciente que antes de actuar, primero tiene que escuchar.

Pese a la diferencia de algunas prioridades de su antecesor, ha fortalecido el legado ambiental con la primera misa de inspiración ecológica y la aprobación de un campo solar de más de 400 hectáreas al norte de Roma, que busca convertir al Vaticano en el primer Estado carbono neutral del mundo.

