Maduro y Cilia Flores rechazan nuevos cargos por conspiración para cometer torturas

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputa la Fiscalía de Estados Unidos. Ambos comparecieron este jueves ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Nueva York, y preparan su defensa para intentar desestimar la acusación por motivos de inmunidad soberana.

Durante la audiencia, Maduro calificó la acusación de estar basada en «falsas acusaciones y testimonios», mientras que Flores afirmó ser «completamente inocente». Los dos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura, el pasado 3 de enero, y posterior traslado a territorio estadounidense.

¿DE QUÉ ACUSAN A MADURO Y CILIA FLORES?

La Fiscalía sostiene que ambos participaron en una presunta campaña de represión y torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas durante el Gobierno venezolano, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. Entre los abusos descritos en la acusación figuran golpes, descargas eléctricas, asfixia, privación de alimentos y agua, así como amenazas contra familiares de las presuntas víctimas.

Los nuevos cargos se suman a las imputaciones previas por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas. Además, la acusación incorporó a Flores al cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo. El juez fijó el inicio del juicio para el 14 de junio de 2027, mientras que en una próxima audiencia, prevista para diciembre, evaluará los argumentos de las defensas sobre la inmunidad soberana. La Fiscalía sostiene que Maduro no tiene derecho a esa protección, pues Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela en 2019.

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