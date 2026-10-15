Patricia Juárez: “Si los partidos que abandonaron la sala no aparecen mañana, no se podrá dar facultades”

Patricia Juárez, de Fuerza Popular, criticó que los senadores de oposición hayan abandonado la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, que volvió a suspenderse sin llegar a debatir ni votar el predictamen sobre la delegación de facultades legislativas al Gobierno. Advirtió que, de persistir en esa actitud durante la sesión convocada para este viernes 16 de octubre, no habría forma de aprobar el pedido del Ejecutivo.

“En este momento vemos una obstaculización sistemática de parte de algunos grupos políticos: Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación. Es un sabotaje y un boicot, no a Fuerza Popular, sino al Perú. Mañana el país tiene que estar atento, porque veremos finalmente quién traiciona al Perú. Si los señores de los partidos que han abandonado la sala no aparecen mañana, no va a haber posibilidad de dar facultades al Ejecutivo, de que los peruanos puedan tener el marco legal para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional, para el combate contra el crimen y el Fenómeno El Niño”, remarcó.