Cuatro bancadas denuncian cambios en predictamen sobre delegación de facultades al Ejecutivo

Cuatro bancadas parlamentarias cuestionaron lo ocurrido en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado y señalaron la necesidad de respetar las reglas y garantizar el diálogo parlamentario. El Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación anunciaron su retiro de la sesión tras denunciar presuntas irregularidades en el tratamiento del pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

A través de un comunicado conjunto, las agrupaciones precisaron que fueron citadas para debatir el predictamen sobre el Proyecto de Ley N.º 0013/2026-2031. Sin embargo, sostuvieron que la presidencia de la comisión presentó unilateralmente un texto que incorporaba nuevos temas que no habían sido aprobados previamente por la Cámara de Diputados.



Las bancadas del @BuenGobiernoPe, @Ahora_Nacion, @JuntosPorElPer y @OBRAS_Oficial expresamos nuestra posición frente a lo ocurrido en la Comisión de Constitución del Senado. La democracia exige diálogo, respeto a las reglas y responsabilidad parlamentaria. 🇵🇪 https://t.co/Xn03TtDMRA — Bancada de Senadores | Partido del Buen Gobierno☀️ (@pbg_senadores) October 15, 2026

EXIGEN RESPETAR EL PROCEDIMIENTO Y LA BICAMERALIDAD

Frente a ello, los parlamentarios remitieron un oficio solicitando que la discusión se ciñera a las materias enviadas por la Cámara Baja, garantizando el principio de legalidad y lo establecido en el Reglamento del Senado y la Constitución. Sin embargo, denunciaron que la mesa directiva de la comisión omitió la solicitud y decidió someter directamente a votación la propuesta sin dar paso al debate.

“Ante estas actuaciones, que consideramos contrarias al procedimiento parlamentario, decidimos retirarnos de la sesión y no participar en su continuación”, manifestaron en el documento.

Finalmente, las bancadas expresaron que se mantienen a la espera de una nueva convocatoria que respete las competencias de ambas cámaras y garantice un debate democrático. “La democracia y bicameralidad deben garantizar mejores leyes y no más poder sin límites”, sentenciaron.

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