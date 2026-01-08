Manifestaciones en Irán se expanden tras corte de internet y 45 muertos por crisis económica

Desde el 28 de diciembre de 2025, los ciudadanos de Irán se encuentran en una protesta indefinida por la crisis que padece el país asiático debido a las malas políticas económicas que el gobierno del Ayatolá Alí Jamenei, aplicó. Producto de la represión del régimen y otros eventos, hasta la actualidad se han contabilizado alrededor de 45 muertos, según la organización Irán Derechos Humanos. Pero la cúpula chiita aplicó más medidas represivas, como el corte de internet.

Las protestas se han concentrado en Teherán, donde miles de ciudadanos han ocupado arterias importantes de la capital musulmana. Sin embargo, se han reportado masivas protestas en 25 de las 31 provincias de Irán, según un recuento de AFP.

La organización no gubernamental NetBlocks, que da seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza en internet, advirtió que, tras supervisar el tráfico y la censura en internet, han encontrado que toda Irán se encuentra en un “apagón” de internet a nivel nacional. Dicha medida vulnera el derecho a la comunicación en momentos críticos.

Donald Trump también se pronunció al respecto. El mandatario de los Estados Unidos dijo durante una entrevista con el presentador de radio Hugh Hewitt que “golpearemos muy duro” a Irán si “empezaban a matar gente”.

