María Corina Machado fue custodiada por exmilitares estadounidenses en alta mar para recibir Nobel de la Paz

El abogado estadounidense Rogan O’Handley publicó por su cuenta personal de X (antes Twitter), un video donde se aprecia a María Corina Machado escapando por alta mar desde Venezuela para llegar a Oslo, Noruega, con ayuda de la empresa sin fines de lucro Grey Bull Rescue, un grupo de militares retirados que la custodiaron en todo su trayecto hasta llegar a la asamblea del Premio Nobel de la Paz en Europa.

“Yo soy María Corina Machado. Estoy bien, estoy a salvo y estoy muy agradecida con Grey Bull”, dijo la opositora venezolana en una de las lanchas de salvamento donde fue llevada en su salida por Venezuela.

Por otro lado, el abogado O’ Handley felicitó la operación denominada “Dinamita Dorada”, resaltando que, si María Corina hubiese embarcado sola, “podría haber sido asesinado”.

“Ella fue contrabandeada en secreto a través de puestos de control vigilados por un grupo sin fines de lucro con sede en Tampa, compuesto por veteranos de operaciones especiales llamado Grey Bull Rescue (…). Luego la llevaron a Osla para recibir en persona el Premio Nobel de la Paz, que ahora le entregó al presidente Trump”, comentó O’Handley en referencia a la última reunión que tuvo Corina Machado en la Casa Blanca con el líder republicano.

Ante la divulgación del video, el equipo de Grey Bull Rescue dijo que ellos mismos realizaron el trabajo y que el rescate de Maria Corina corresponde a su misión número 801 tras 4 años de servicio, “8400 vidas salvadas”, señala la institución.

Este acontecimiento ocurrió antes de que Maduro fuese captura por el Delta Force de los Estados Unidos.

