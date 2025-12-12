México confirma el primer caso de influenza virus A H3N2

La Secretaría de Salud (SSa) de México confirmó este viernes 12 de diciembre el primer caso detectado del virus de influenza A H3N2 subtipo K, en la capital del país azteca, no obstante, aseguró que no representa un motivo de alarma para la población.

A través de un comunicado, la institución del Gobierno mexicano informó que el caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ubicado en la Ciudad de México, y que el paciente “se encuentra ya recuperado”, tras responder de manera óptima al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral.

El comunicado agregó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene un monitoreo y análisis permanente para detectar cualquier otro caso que se pueda presentar.

Asimismo, puntualizó que esta nueva variante de la influenza “presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año”, por lo que la vacunación es la principal medida de prevención. “No representa un motivo de alarma para la población”, remarcó.

VIDEO RECOMENDADO