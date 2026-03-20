Murió Chuck Norris: leyenda del cine de acción falleció a los 86 años

Falleció Chuck Norris , el ex campeón de artes marciales y héroe de películas de acción de los años 80 que luchó contra los malos en “Código de silencio”, “Desaparecido en combate” y “La Delta Force” y defendió la ley en la serie de televisión “Walker, Texas Ranger”, según informó su familia en un comunicado publicado el viernes en su cuenta de Instagram.

“Si bien preferiríamos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y que se encontraba en paz”, decía el comunicado.

El seis veces campeón mundial profesional de kárate de peso medio, cuya imagen de tipo duro inspiró “hechos” satíricos que lo convirtieron en un fenómeno de Internet, había sido hospitalizado en Hawái el jueves, según informó Variety.

Norris protagonizó más de dos docenas de películas en las que interpretó a solitarios silenciosos, soldados, agentes de la ley, veteranos y héroes estadounidenses que capturaban criminales, liberaban prisioneros de guerra, rescataban rehenes y luchaban contra terroristas.

Con sus patadas circulares, luchó contra el ícono de las artes marciales Bruce Lee en el Coliseo de Roma en su debut cinematográfico de 1973, “El camino del dragón”. Junto con los actores Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, ayudó a derrotar al villano Jean-Claude Van Damme en la exitosa película de 2012 “Los indestructibles 2”.