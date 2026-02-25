Narco ‘Pipo’ acusa a presidente de Ecuador de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio

El líder de la organización criminal Los Lobos negó su participación en el crimen del excandidato presidencial y lanzó la acusación durante una comparecencia en España, donde espera su extradición.

Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, señalado como máximo líder de la banda criminal Los Lobos, negó haber participado en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y acusó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de haber ordenado el crimen en 2023.

La declaración se realizó en la Fiscalía de Zaragoza, en España, donde el narcotraficante permanece detenido mientras se resuelve su proceso de extradición solicitado por Ecuador.

FISCALÍA LO SEÑALA COMO PRESUNTO PARTICIPANTE

Según fuentes jurídicas citadas por EFE, “Pipo” respondió únicamente a preguntas de su defensa y de la fiscal española, pero se negó a contestar el cuestionario enviado por el Ministerio Público ecuatoriano. Además, afirmó que su extradición a Ecuador pondría en riesgo su vida y que en Estados Unidos buscarían que declare contra el expresidente Rafael Correa, a quien dijo no conocer.

Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitin en Quito. Hasta el momento, cinco personas han sido condenadas como autores materiales del crimen. En paralelo, la Fiscalía de Ecuador imputó recientemente a “Pipo” como presunto participante en la planificación del atentado, mientras continúa detenido en España a la espera de que se defina su extradición.

VIDEO RECOMENDADO