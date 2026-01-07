Nicolás Maduro: ¿Cómo es la prisión de EE.UU. donde se encuentra detenido?

Luego de ser capturado por el Ejército de Estados Unidos en su casa en Venezuela, Nicolás Maduro permanece detenido en la cárcel Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn a la espera de su segunda audiencia en el marco del proceso que se sigue en su contra por diversos delitos vinculados al narcotráfico.

La detención del líder chavista no solo ha generado un impacto político en todo el mundo, sino también ha despertado la curiosidad de miles de personas que se preguntan cómo es la prisión federal donde Maduro se encuentra privado de su libertad.

La cárcel Metropolitan Detention Center es conocida como “El infierno en la tierra” por sus condiciones penitenciarias. Fue construida en 1990 ante el hacinamiento en las cárceles de la ciudad de Nueva York. Especialistas y defensores de los derechos humanos han calificado este lugar como ‘inhumano’ y ‘repugnante’ por las condiciones en la que viven los presos.

Por esta prisión federal han pasado varias figuras conocidas como Sean “Diddy” Combs, el capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán, el raperoTekashi 6ix9ine, el presunto líder del cartel Ismael “El Mayo” Zambada García.

