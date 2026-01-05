Nicolás Maduro detenido en EE.UU.: ¿Quién es el juez que estará a cargo del juicio del líder chavista?

Nicolás Maduro comparecerá por primera vez ante un tribunal federal Nueva York este 5 de enero luego de ser capturado junto a su esposa Cilia Flores por el ejército estadounidense en Venezuela. En medio de la expectativa mundial por el impacto político que está generando el arresto del líder chavista, el nombre del juez Alvin Hellerstein ha saltado a luz pública ya que el magistrado de 92 años de edad será el encargado de decidir el futuro legal del derrocado expresidente.

Se trata de un juez judío ortodoxo nacido en Nueva York en 1933. Estudió en Columbia University y sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960. Desde entonces se dedicó a trabajar en el sector privado hasta que en 1998 fue nombrado en la corte federal por el expresidente norteamericano Bill Clinton.

A lo largo de su carrera estuvo a cargo de sonados casos como las reclamaciones por los los daños de las torres gemelas durante el atentado del 11-S, el de acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein o el del exabogado de Donald Trump, Michael Cohen.

En cuanto a figuras latinas, se encargó de emitir el fallo respecto a la acusación de plagio contra la cantante colombiana Shakira. También ha llevado el caso por delitos de narcotráfico y terrorismo de Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exdirector de inteligencia militar de Venezuela.

Cabe señalar que la Fiscalía de Estados Unidos imputará a Nicolás Maduro por los presuntos delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, un proceso que incluirá a su esposa e hijo.

