Nicolás Maduro Guerra llora ante la captura de su padre: “No es un narcotraficante”

“No secuestran a un hombre, están desafiando a una estirpe histórica”, respondió Nicolás Maduro Guerra, hijo del último líder chavista, luego de que Estados Unidos lo capturase bajo la ejecución de la “Operación Resolución Absoluta”, impulsada por la administración de Donald Trump desde la Casa Blanca el 3 de enero de 2026.

Desde el parlamento bolivariano, ubicado en Caracas, capital de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra expresó su apoyo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien sucede a Nicolás Maduro Moros tras su captura por la Delta Force de los Estados Unidos en el Fuerte Tiuna.

Durante el desarrollo de la conferencia, Maduro Guerra lloró por la pérdida de su padre y su madre. Además, afirmó que pudieron comunicarse con el Jefe de Estado venezolano de manera indirecta en el transcurso de las horas desde su captura.

“El derecho internacional no nació para justificar la fuerza del más poderoso”, comentó el hijo del autócrata. El líder chavista es acusado y procesado de liderar la organización internacional de narcotráfico ‘El Cartel de los Soles’, además de conspiración y vínculos con organizaciones armadas, como las FARC. Esto sin contar las ejecuciones extrajudiciales, secuestros, violaciones y torturas efectuadas durante su mandato totalitarista.

