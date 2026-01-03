Venezuela atacada por EE. UU.: Maduro llama a la lucha armada tras explosiones

El gobierno de Nicolás Maduro calificó como una “gravísima agresión militar” las explosiones registradas la madrugada de este sábado en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

A través de un comunicado oficial, la administración bolivariana responsabilizó directamente al Gobierno de los Estados Unidos por los incidentes en zonas civiles y militares.

Bajo la consigna “Pueblo a la calle”, el oficialismo convocó a una movilización nacional permanente. El gobierno asegura que el país se mantendrá firme en defensa de su independencia política, comparando la situación actual con el bloqueo naval de 1902.

ESTADO DE CONMOCIÓN Y DESPLIEGUE MILITAR

Ante lo que consideran una violación a la soberanía nacional, el presidente Maduro firmó un decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio venezolano. Esta medida faculta al Ejecutivo para:

Activar la lucha armada: Se ordenó el paso inmediato a acciones de combate para repeler la presunta agresión imperialista.

Despliegue del CODAI: El Comando para la Defensa Integral de la Nación y los órganos de dirección local ya operan en todos los estados y municipios.

Fusión popular-militar: Se instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a las fuerzas policiales a desplegarse junto a las organizaciones sociales en los planes de defensa nacional.

DENUNCIA INTERNACIONAL Y BASE LEGAL

La Cancillería venezolana anunció que la “Diplomacia Bolivariana de Paz” elevará una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

El comunicado sustenta la respuesta del Estado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, invocando el derecho a la legítima defensa. Según el texto, el objetivo de la incursión extranjera sería el control de recursos estratégicos como el petróleo y minerales mediante un “cambio de régimen”.

“Ante cualquier circunstancia de dificultades, la respuesta es unidad, lucha, batalla y victoria”, cita el documento rescatando las palabras del fallecido Hugo Chávez.

