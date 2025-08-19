Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante la presión de EE. UU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país como reacción a las recientes medidas de Estados Unidos, que aumentó la recompensa por información que facilite su captura y activó una operación antinarcóticos en el Caribe.
“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en el territorio nacional, milicias organizadas, activadas y armadas”, declaró Maduro en un acto transmitido por la televisión estatal.
Según el mandatario, la medida busca enfrentar “la reedición de amenazas extravagantes y estrafalarias” procedentes de Washington.
La Milicia Nacional Bolivariana, creada por Hugo Chávez e incorporada luego a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), está integrada por unos cinco millones de reservistas, de acuerdo con cifras oficiales.
Maduro no mencionó directamente la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, ni el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Sin embargo, agradeció el respaldo recibido y calificó las amenazas como un “refrito podrido”.
“El primer apoyo vino de los militares de la patria, que se pusieron al frente con fusiles, misiles, tanques y aviones”, afirmó, resaltando el papel de la FANB en la defensa de su gobierno.
El jefe de Estado también llamó a las bases del chavismo a fortalecer las milicias campesinas y obreras, con presencia en fábricas y centros de producción.
“¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina, para defender el territorio, la soberanía y la paz! ¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que resguarde nuestra patria!“, enfatizó Maduro.