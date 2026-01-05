Nicolás Maduro y su esposa afrontarán hoy su primera audiencia ante un tribunal de Nueva York

Luego de ser capturado por el ejército estadounidense, Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante un juez federal en Nueva York, marcando así un proceso legal histórico en relación a los expresidentes que son obligados a responder ante la justicia.

En esta primera audiencia, el líder del régimen chavista será informado oficialmente de los cargos en su contra, entre ellos delitos por narcoterrorismo, posesión de armas y conspiración para exportar cocaína gracias a sus vínculos con el llamado Cartel de los Soles.

El ingreso de Maduro al sistema judicial de Estados Unidos junto a su esposa Cilia Flores continúa generando gran expectativa en todo el mundo y medios internacionales se encuentran desde tempranas horas en los exteriores de la corte estadounidense para realizar una cobertura especial.

Durante la madrugada, se colocaron gran cantidad de vallas de seguridad en los exteriores del tribunal federal para contener posibles protestas a favor o en contra de la detención de Nicolás Maduro. Se espera que el derrocado exmandatario y su pareja sean llevados ante el juez a las 12:00 horas local (17:00 GMT).

