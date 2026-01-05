Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes ante tribunal de EE.UU.

Se empezaron a conocer detalles de la primera audiencia de Nicolás Maduro en un tribunal federal de Nueva York, proceso en la que el líder del régimen chavista enfrentará cuatro cargos principales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.

De acuerdo a medios internacionales como ABC, el derrocado expresidente venezolano se presentó en la corte con ropa carcelaria al igual que su esposa Cilia Flores. Además, contaba con auriculares al parecer para escuchar la traducción de la audiencia.

El líder chavista fue visto tomando notas de lo que se decía en la sala. En otro momento, tomó la palabra para dirigirse al tribunal y declararse libre de culpa por los delitos que se le imputan. “Soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente“, sostuvo al igual que su esposa.

Tras asegurar que sigue siendo la máxima autoridad de su país, Nicolás Maduro condenó el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y consideró que ha sido secuestrado. “Soy el presidente de Venezuela. Me capturaron en mi casa en Caracas“.

Cabe señalar que el juez Alvin Hellerstein fijó la segunda audiencia de Maduro y su esposa para el próximo 17 de marzo.

