José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
Mundo

Vuelo de dron comercial provocó nuevas detonaciones y disparos en el centro de Caracas | VIDEO

Mundo
Felipe Morales
Felipe Morales
Se confirmaron detonaciones en el centro de Caracas, cerca del Palacio de Miraflores. Varios vecinos de la capital de Venezuela reportaron haber escuchado los disparos. Aunque no se sabía en un inicio el origen, en cuestión de minutos se conoció qué es lo que había ocurrido.

Hubo un sobrevuelo de un dron en el área cercana al Palacio de Miraflores y los organismos de seguridad lo repelieron de inmediato, como mandan los protocolos. De esta forma, la situación pasó a estar controlada. Se confirmó que el dron era de tipo comercial.

