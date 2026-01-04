Operativo de EE. UU. para capturar a Maduro habría dejado 40 muertos, según The New York Times

Al menos 40 personas habrían muerto durante el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, según reveló The New York Times, citando a un funcionario del Gobierno venezolano bajo anonimato.

Entre las víctimas habría civiles y militares. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no hubo bajas de su país, aunque reconoció que algunos soldados resultaron heridos.

Además, el diario reportó la muerte de Rosa González, una civil de 80 años, tras un bombardeo que impactó un edificio residencial en Catia La Mar, cerca del aeropuerto de Caracas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, confirmó que helicópteros estadounidenses recibieron disparos durante la operación, aunque lograron regresar.

Mientras tanto, Maduro es trasladado por vía aérea a una prisión de Brooklyn, donde deberá comparecer ante un tribunal federal en Nueva York.

