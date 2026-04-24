Pánico en Colombia por nuevo atentado: ‘coche bomba’ explota cerca a sede militar

Un vehículo cargado con explosivos detonó en plena vía pública generando pánico en Colombia. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en el sur de Cali. Con este ya son ocho los atentados con explosivos registrados en menos de dos años en la ciudad.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto del ataque ocurrido cerca a la sede militar, el cual no ha dejado víctimas mortales ni heridos.

En las imágenes se observa cómo un bus circula por la vía cercana al Batallón de Infantería No. 8 cuando se pronto se detiene a mitad de la calle. Inmediatamente se ve a un hombre vestido de negro descendiendo de la unidad para luego abandonar el lugar corriendo antes que se produzca la detonación.

Según los primeros informes, el vehículo estaba acondicionado para el lanzamiento de ‘cilindros bomba’. Precisamente dos de estos artefactos fueron lanzados hacia la brigada militar, pero afortunadamente no llegaron a explotar.

Las autoridades de Cali afirmaron que las disidencias de las Farc estarían detrás de este nuevo atentado. Ahora ofrecen una recompensa de casi 20 mil dólares por información que ayude a dar con los responsables del ataque.

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