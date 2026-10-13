Papa León XIV: Mira aquí el comunicado completo de El Vaticano que confirma su diagnóstico de cáncer de pulmón

El papa León XIV fue operado con éxito este martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma. Durante la intervención le extirparon un nódulo pulmonar, previamente detectado, sin embargo, los médicos confirmaron que dicho nódulo correspondía a un adenocarcinoma, es decir, un tipo de cáncer maligno de pulmón.

A continuación, puedes ver completo el comunicado emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede:

“El Dr. Luigi Carbone y el Prof. Stefano Margaritora ofrecen la siguiente actualización sobre la intervención realizada esta tarde: El Santo Padre se sometió a una cirugía torácica según lo programado.

Para garantizar una resección radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias.

El Santo Padre permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas; la intervención en sí duró cerca de 90 minutos. El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones.

Tras la cirugía, el Papa recuperó el conocimiento sin problemas y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta.

El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el Prof. Stefano Margaritora, asistido por la Prof. Elisa Meacci, la Dra. Maria Teresa Congedo y el Dr. Leonardo Petracca Caravella.

El equipo de anestesiología estuvo integrado por el Prof. Massimo Antonelli, el Dr. Giovanni Punzo y el Dr. Giuseppe Bello”.

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