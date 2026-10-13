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Papa León XIV: así informó la prensa internacional su diagnóstico de cáncer de pulmón

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Papa León XIV: así informó la prensa internacional su diagnóstico de cáncer de pulmón
rcubbin@latina.pe
rcubbin@latina.pe
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En horas de la tarde de hoy, martes 13 de octubre, el Vaticano confirmó. mediante un pronunciamiento, que el papa León XIV padece de cáncer de pulmón, luego de que le extirparan exitosamente un nódulo de este órgano durante una cirugía. Tras la operación, el sumo pontífice regresó al hospital Gemelli, en Roma, donde todavía se ecuentra. 

A raíz del comunicado de la Santa Sede, medios internacionales reportaron el hecho y sobre el tiempo de recuperación que tardaría, teniendo en cuenta que el líder de la Iglesia Católica tenía un viaje programado a Uruguay, Chile y Perú en noviembre.

La BBC reportó el diagnóstico del papa León XIV.

El Clarín explicó lo que decía el comunicado del Vaticano respecto al diagnóstico de León XIV.

El País destacó que la operación a la cual fue sometido León XIV concluyó exitosamente.

Bio Bio desatacó que a León XIV lo operaron con éxito.

AP indicó que el Papa León XIV tenía un nódulo en el pulmón.

 

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