Papa León XIV: así informó la prensa internacional su diagnóstico de cáncer de pulmón

En horas de la tarde de hoy, martes 13 de octubre, el Vaticano confirmó. mediante un pronunciamiento, que el papa León XIV padece de cáncer de pulmón, luego de que le extirparan exitosamente un nódulo de este órgano durante una cirugía. Tras la operación, el sumo pontífice regresó al hospital Gemelli, en Roma, donde todavía se ecuentra.

A raíz del comunicado de la Santa Sede, medios internacionales reportaron el hecho y sobre el tiempo de recuperación que tardaría, teniendo en cuenta que el líder de la Iglesia Católica tenía un viaje programado a Uruguay, Chile y Perú en noviembre.

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