Pelea entre legisladoras deja herida a diputada de Congreso en México | VIDEO

Una sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México terminó en desorden tras una pelea entre legisladores de Morena y del PAN, registrado durante el debate del dictamen que plantea la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales capitalino (InfoCDMX).

El altercado provocó lesiones a la diputada Claudia Pérez y obligó a interrumpir los trabajos parlamentarios. Ella recibió atención médica dentro del recinto legislativo.

La confrontación inició cuando diputadas y diputados del PAN ocuparon la tribuna para impedir la discusión del dictamen, al sostener que la mayoría de Morena buscaba alterar acuerdos previos sobre la integración del nuevo organismo de transparencia.

“No nos vamos a mover”, declaró la legisladora panista Daniela Álvarez, mientras su grupo parlamentario bloqueaba el espacio.

La situación se agravó en minutos, con gritos, empujones y golpes entre representantes de ambas bancadas. En la propia Mesa Directiva se reportaron forcejeos entre diputadas de Morena y del PAN, con escenas que incluyeron jalones de cabello.

