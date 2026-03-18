Petroléro ruso transporta 700 mil barriles de crudo a Cuba pese a sanciones de EE. UU.

Desde Rusia, un petrolero sancionado por Estados Unidos, se encuentra cruzando el mar del Atlántico transportando más de 700 mil barriles de crudo de petróleo a Cuba, la isla comunista que actualmente se encuentra en medio de una crisis total por las presiones de Donald Trump y la falta de energía.

Según señala el detector marítimo Kpler, el “Anatoly Kolodkin” cargó 730 mil barriles de crudo en el puerto de Primorsk, ubicado en Rusia, el 8 de marzo. Este miércoles 18 del mismo mes, se identificó que se encuentra cruzando el mar del Atlántico oriental rumbo a Cuba.

La empresa prevé que el buque ruso de la naviera estatal Sovcomflot, llegue al puerto de Matanzas el 23 de marzo. En ese sentido, se advierte que este petrolero figura dentro de la lista de navíos sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Recordemos que Cuba no ha comprado petróleo desde el 9 de enero, último día que el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum envío suministros tras las presiones de Trump para poner fin a estas ayudas.

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