¿Por qué Donald Trump quiere Groenlandia y qué la hace tan estratégica para Estados Unidos?

Groenlandia se ha convertido nuevamente en un punto de tensión geopolítica, en medio de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la necesidad de que Washington controle el territorio por razones de seguridad nacional. El debate se da en un contexto internacional marcado por acciones militares recientes de EE.UU., como la intervención en Venezuela, que ha incrementado la atención sobre su política exterior.

Aunque está ubicada geográficamente en Norteamérica, Groenlandia forma parte de Dinamarca desde hace casi tres siglos. Su vínculo con el reino danés se remonta a 1721, cuando una expedición encabezada por el misionero Hans Egede marcó el inicio de la colonización danesa en la isla.

Antes de ese periodo, Groenlandia había sido habitada por exploradores y colonos nórdicos desde finales del siglo X. Sin embargo, para el siglo XV estos asentamientos desaparecieron y la isla quedó sin presencia europea permanente hasta la llegada de Egede, cuyos colonos se establecieron en las cercanías de lo que hoy es Nuuk, actual capital del territorio.

LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA

En la actualidad, Groenlandia ocupa una posición geopolítica clave entre Estados Unidos y Europa, sobre la llamada brecha GIUK, un paso marítimo que conecta el Ártico con el océano Atlántico. Esta ubicación la convierte en un punto estratégico para el control militar y el tránsito marítimo en la región.

A ello se suman sus importantes recursos naturales, entre ellos petróleo, gas y minerales de tierras raras, esenciales para la fabricación de autos eléctricos, turbinas eólicas y equipamiento militar. Estos recursos cobran mayor relevancia en un escenario global donde China domina la industria de las tierras raras, lo que ha generado preocupación en Washington.

El potencial económico de Groenlandia podría ampliarse aún más a medida que el derretimiento del hielo del Ártico facilite el acceso a sus yacimientos y extienda las rutas marítimas del norte durante más meses al año. Pese a ello, Trump ha restado importancia pública a este factor.

“Necesitamos Groenlandia por seguridad nacional, no por los minerales”, declaró el mandatario. Sin embargo, su exasesor de seguridad nacional, Mike Waltz, afirmó que el interés de la administración estadounidense está centrado precisamente en los minerales críticos y recursos naturales del territorio, reforzando la importancia estratégica que Groenlandia tiene hoy en la agenda internacional.

