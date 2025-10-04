¿Por qué el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales?

Cada 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger, respetar y valorar a todas las especies que comparten nuestro planeta.

La elección de esta fecha está íntimamente ligada a San Francisco de Asís, considerado santo patrón de los animales y del medio ambiente. En 1980, el papa Juan Pablo II lo declaró oficialmente como tal, lo que contribuyó a reforzar esta tradición.

Por su parte, la Organización Mundial de Protección Animal promovió esta efeméride como un mecanismo para frenar la extinción de especies y promover el bienestar animal. Desde entonces, el 4 de octubre ha sido adoptado en distintos lugares del mundo para visibilizar los retos que enfrentan los animales – silvestres y domésticos – y generar conciencia sobre su cuidado.

DESAFÍOS ACTUALES: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

Aunque muchos han avanzado en el reconocimiento de los derechos de los animales, persisten grandes obstáculos: