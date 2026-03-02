Precio del petróleo aumenta a nivel mundial tras bombardeo en Irán

Luego de que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardeen estratégicamente a Irán y matarán al segundo ayatolá de los chiitas, Alí Jamenei, las repercusiones en el Estrecho de Ormuz no se hicieron esperar. La Guardia Revolucionaria Islámica iraní ha cerrado la única ruta naval para enviar petróleo a Medio Oriente a base de ataques a buques de transporte. Debido a esto, el precio del combustible a ascendido hasta 82 dólares.

Según el monitoreo del portal Investing, hasta el 27 de febrero (antes del ataque), el petróleo mantenía una valor de 71 dólares, por lo que significa que el petróleo tuvo un aumento del 10% a partir de este lunes luego de que Irán atacará a 3 buques petroleros. El gas natural también sufre un aumento del 25%.

Luego de la muerte de Jamenei, Irán alertó a los buques petroleros a que no crucen el estrecho por el que circula aproximadamente el 20% de todo el petróleo y gas del mundo.

Ya Inglaterra lo reportó. El Centro de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), informó que dos de sus buques petroleros fueron alcanzados por Irán, y que otro proyectil estalló muy cerca de un tercer navío.

Por otro lado, la FTSE 100, de Londres, señala que las acciones de las aerolíneas han disminuido en 1% tras el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente. En la misma línea, el CAC-40 de Francia, advierte una caída del 1,6%; y en Alemania, por parte del Dax, 1,7%.

