Premios Bafta 2026: “Una batalla tras otra” lidera las nominaciones y calienta la temporada de premios
La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión anunció a los nominados de su edición 2026, cuya gala se realizará el 22 de febrero en Londres.
La carrera por los principales premios del cine entra en su etapa decisiva. Este martes 27 de enero, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) reveló la lista oficial de nominados a su edición 2026, una de las ceremonias más influyentes de la temporada de premios.
La gran favorita es Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que encabeza la competencia con 14 nominaciones. Muy cerca aparece Pecadores, de Ryan Coogler, con 13 menciones, consolidándose ambas como las producciones más fuertes del año.
Lista completa de nominados a los Bafta 2026
Mejor Película
-
Hamnet
-
Marty supremo
-
Una batalla tras otra
-
Valor sentimental
-
Pecadores
Mejor Dirección
-
Ryan Coogler (Pecadores)
-
Yorgos Lanthimos (Bugonia)
-
Josh Safdie (Marty supremo)
-
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
-
Joachim Trier (Valor sentimental)
-
Chloé Zhao (Hamnet)
Mejor Actor
-
Robert Aramayo (I Swear)
-
Timothée Chalamet (Marty supremo)
-
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
-
Ethan Hawke (Blue Moon)
-
Michael B. Jordan (Pecadores)
-
Jesse Plemons (Bugonia)
Mejor Actriz
-
Jessie Buckley (Hamnet)
-
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
-
Kate Hudson (Song Sung Blue)
-
Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
-
Renate Reinsve (Valor sentimental)
-
Emma Stone (Bugonia)
Mejor Actor de Reparto
-
Paul Mescal (Hamnet)
-
Peter Mullan (I Swear)
-
Sean Penn (Una batalla tras otra)
-
Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
-
Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
-
Jacob Elordi (Frankenstein)
Mejor Actriz de Reparto
-
Odessa A’zion (Marty supremo)
-
Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
-
Wunmi Mosaku (Pecadores)
-
Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)
-
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
-
Emily Watson (Hamnet)
Mejor Guion Original
-
I Swear
-
Marty supremo
-
El agente secreto
-
Valor sentimental
-
Pecadores
Mejor Guion Adaptado
-
The Ballad of Wallis Island
-
Bugonia
-
Hamnet
-
Una batalla tras otra
-
Pillion
Mejor Película Animada
-
Elio
-
Little Amélie
-
Zootopia 2
Mejor Documental
-
2000 Meters to Andriivka
-
Apocalypse In The Tropics
-
Cover-Up
-
Mr. Nobody Against Putin
-
The Perfect Neighbor
Mejor Película de Habla No Inglesa
-
Fue solo un accidente
-
El agente secreto
-
Valor sentimental
-
Sirāt
-
La voz de Hind Rajab
Mejor Fotografía
-
Frankenstein
-
Marty supremo
-
Una batalla tras otra
-
Pecadores
-
Train Dreams
Mejor Edición
-
A House of Dynamite
-
F1: La película
-
Marty supremo
-
Una batalla tras otra
-
Pecadores
Mejor Banda Sonora
-
Hamnet
-
Una batalla tras otra
-
Pecadores
-
Bugonia
-
Frankenstein
Mejor Sonido
-
F1: La película
-
Frankenstein
-
Una batalla tras otra
-
Pecadores
-
Warface
Mejor Casting
-
I Swear
-
Marty supremo
-
Una batalla tras otra
-
Valor sentimental
-
Pecadores
Mejor Diseño de Vestuario
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Marty supremo
-
Pecadores
-
Wicked: Por siempre
Mejor Maquillaje y Peluquería
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Marty supremo
-
Pecadores
-
Wicked: Por siempre
Mejor Diseño de Producción
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Marty supremo
-
Una batalla tras otra
-
Pecadores
Mejores Efectos Visuales
-
Avatar: Fuego y cenizas
-
F1: La película
-
Frankenstein
-
Cómo entrenar a tu dragón
-
The Lost Bus
Mejor Película Británica
-
Exterminio: La evolución
-
The Ballad of Wallis Island
-
Bridget Jones: Mad About the Boy
-
Die My Love
-
H is for Hawk
-
Hamnet
-
I Swear
-
Mr Burton
-
Pillion
-
Steve
Mejor Director, Guionista o Productor Británico Novel
-
Pillion
-
The Ceremony
-
Wasteman
-
A Want in Her
-
My Father’s Shadow
Mejor Cortometraje Animado Británico
-
Cardboard
-
Solstice
-
Two Black Boys in Paradise
Mejor Cortometraje Británico
-
Welcome Home Freckless
-
Magid / Zafar
-
Nostalgie
-
Terence
-
This Is Endometriosis
Mejor Película Infantil y Familiar
-
Arco
-
Boong
-
Lilo y Stitch
-
Zootopia 2
Premio a la Estrella Emergente
-
Robert Aramayo
-
Miles Caton
-
Chase Infiniti
-
Archie Madekwe
-
Posy Sterling